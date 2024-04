Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

Görlitz - Ein Lastwagen hat in Ostsachsen dutzende Kisten Bier verloren. Wie die Polizei mitteilte, rutschte die Hälfte von rund 150 Kisten Bier am Donnerstag in Ebersbach von der Ladefläche des Lasters. Die Kisten seien nach ersten Erkenntnissen vermutlich schlecht gesichert gewesen. Die Straße war aufgrund der Aufräumarbeiten zum Teil zeitweise gesperrt. Gegen den 43 Jahre alten Fahrer wurde Anzeige erstattet.