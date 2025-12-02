22 Immobilien im Norden können am 3. Dezember bei einer Auktion in Hamburg ersteigert werden. Besonders ein historisches Objekt an der Ostseeküste auf Rügen stößt auf ein großes Interesse.

Hamburg - Ein früheres Gebäude der Kaiserlichen Marine am Kap Arkona auf Rügen steht im Mittelpunkt einer Immobilienauktion in Hamburg. Am 3. Dezember veranstaltet die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG (NDGA) ihre Winter-Auktion.

Nach Angaben der NDGA kommen insgesamt 22 Immobilien aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zum Aufruf. Die Summe der Mindestgebote liege bei rund 3,6 Millionen Euro.

Um das Gebäude am Kap Arkona erwarten die Veranstalter ein „wahres Bietergefecht“. Denn hier komme die um 1905 erbaute und als Unterkunftsgebäude der Kaiserlichen Marine errichtete ehemalige Wetterstation zum Aufruf. In Sichtweite liege die Kante der Steilküste, der ehemalige Marinepeilturm und die Reste der Jaromarsburg, so die NDGA.

„Interesse schon im Vorfeld überragend“

Noch heute sende der Norddeutsche Rundfunk (NDR) von dort aus regelmäßig für seine Wettervorhersage. Das Objekt liege auf einem knapp 3300 Quadratmeter großen Grundstück. Das Mindestgebot liege bei 179.000 Euro. „Das Interesse ist bereits im Vorfeld der Auktion überragend“, erklären die Veranstalter.

Doch auch andere Immobilien dürften das Interesse der Bieterinnen und Bieter wecken. In Lohme auf Rügen wird ein zuletzt als Ferienhaus genutztes Einfamilienhaus mit einem gut 700 Quadratmeter großen Grundstück versteigert, das Startgebot beträgt 235.000 Euro.

Aufmerksamkeit wird wohl auch die „Bunte Villa“ im Ostseebad Prerow auf dem Darß hervorrufen. Für sie liege das Mindestgebot bei 1.290.000 Euro. Das Objekt bestehe aus einem Gebäudeensemble aus zwei Häusern mit 10 Ferienwohnungen, einer Außenanlage sowie Sauna und Pool.

Haus mit Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal

Im nördlichen Niedersachsen bei Hamburg werde ein exklusives Wohnhaus in Buchholz in der Nordheide im Ortsteil Holm-Seppensen versteigert, inklusive einem knapp 1500 Quadratmeter großen Grundstück. Hier liege das Mindestgebot bei 690.000 Euro.

In Schleswig-Holstein verspreche eine Immobilie in Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einen direkten Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal. Für ein Mindestgebot von 64.000 Euro steht eine um 1936 als massives Ziegelsteingebäude errichtete Doppelhaushälfte zum Verkauf.

Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG verkauft nach eigenen Angaben nur Immobilien, die von den Eigentümern auf freiwilliger Basis eingeliefert wurden. Die Winter-Auktion beginnt am Mittwoch, 3. Dezember, um 11.00 Uhr im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 4-6, in Hamburg.