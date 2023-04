Rotacker - Nach einem laut Polizei missglückten Überholmanöver auf einer Bundesstraße im Harz ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 60-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld habe am Freitag auf der B81 nahe dem Hasselfelder Ortsteil Rotacker die Kontrolle über ihre Maschine verloren, teilte die Polizei in Halberstadt am Samstag mit. Zuvor soll sie in einer Rechtskurve ein Auto überholt und dann nach links von der Straße abgekommen sein, hieß es. Sie prallte laut Polizei gegen einen Felsvorsprung.