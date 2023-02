Bilanz: 245.000 Anrufe bei Patientenservice in Brandenburg

Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen".

Potsdam - Beim Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) haben im vergangenen Jahr weniger Menschen angerufen. 245.000 Anrufe gingen im Jahr 2022 unter der Rufnummer 116.117 ein, wie die KVBB am Freitag mitteilte. Demnach wurden 2021 rund 366.600 Anrufe gezählt, was an den vielen Anrufen wegen Impfterminen lag. Im Jahr 2020 waren es 243.000 Anrufe.

Die durchschnittliche Wartezeit lag 2022 unter drei Minuten. Im Jahr zuvor waren es knapp vier Minuten. Bei rund der Hälfte der Anrufe habe es sich um allgemeine Anfragen gehandelt. 40 Prozent hatten ein akutes medizinisches Anliegen, 10 Prozent wollten mit der Terminservicestelle sprechen.