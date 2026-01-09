Hamburg - Der Wintereinbruch im Norden Deutschlands hat offenbar zu einer ersten Spielabsage in der Fußball-Bundesliga geführt. Wie die „Bild“ unter Berufung auf Behördenkreise berichtete, kann die für Samstag (15.30 Uhr) geplante Partie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig nicht stattfinden. Grund ist demnach, dass sowohl die Wege zum Millerntor-Stadion in Hamburg als auch die Ränge nicht ausreichend von Schnee geräumt werden könnten. Überdies hätte Gefahr durch Schnee und Eis auf den Stadiondächern bestanden. Der FC St. Pauli und die Deutsche Fußball-Liga wollten eine Spielabsage zunächst nicht bestätigen.