München - Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich soll nach Informationen der „Bild“ seinen Vertrag beim FC Bayern noch heute bis zum Sommer 2029 verlängern. Zuletzt hatten weder die Münchner noch der Mittelfeldspieler Zweifel daran gelassen, dass die Zusammenarbeit nicht über das eigentliche Vertragsende in diesem Sommer fortgesetzt wird. Offizielle Mitteilungen lagen zunächst nicht vor.

„Jo ist ein Führungsspieler“, sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt über Kimmich, der seit 2015 für die Bayern spielt. „Wir sagen nicht umsonst, wenn er dann bei uns den Vertrag verlängert, soll er in Zukunft, wenn Manuel (Neuer) irgendwann nicht mehr auf dem Platz steht, Kapitän sein.“

Kimmich hatte nach dem 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen am Dienstag ebenfalls keine Zweifel an einer Vertragsverlängerung gelassen. „Es wird jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall eine Entscheidung geben“, sagte der 30-Jährige. Auf die Frage, ob bald sein Verbleib beim Rekordmeister verkündet werde, ergänzte er: „In die genannte Richtung.“