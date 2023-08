Magdeburg - Bei einem aktuellen Ländervergleich zur Bildung sieht die arbeitgebernahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Verbesserungen in Sachsen-Anhalt. Das Land belegt in dem am Mittwoch veröffentlichten Ranking Platz 11, im Vorjahr landete es noch auf dem vorletzten Platz vor Bremen. Stärken bescheinigt die Vergleichsstudie Sachsen-Anhalt etwa mit Blick auf die hohen Kompetenzen von Grundschülern im Fach Mathematik. Vergleichsweise wenige Kinder an den Grundschulen errichten nicht die Mindeststandards. Zudem nutzten viele Jungen und Mädchen Ganztagsangebote in Kita und Grundschule.

Zum Verbesserungspotenzial hob die Studie den Anteil älterer Lehrkräfte hervor, die Altersstruktur sei sehr unausgeglichen. Die Ausbildung in Informatik an den Hochschulen und Berufsschulen sei gering, der Anteil der Hochschulabsolventen in mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Fächern sei relativ niedrig. Zudem gebe es einen hohen Anteil vorzeitig aufgelöster Ausbildungsverträge.

Es wurden den Angaben zufolge anhand von 98 Indikatoren untersucht, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert.

Der vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erstellte Bildungsmonitor wird seit 2004 jährlich erhoben. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft beschreibt sich selbst als überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall-und Elektro-Industrie finanziert.