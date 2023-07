Hohenleipisch-Plessa - Die Bildungspolitiker im Brandenburger Landtag kommen nach einer umstrittenen Entscheidung eines Schulamts in der Sommerpause zu einer Sondersitzung per Video zusammen. Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) soll am Freitag (9.00 Uhr) nach dem Willen der AfD-Fraktion darüber berichten, warum das Staatliche Schulamt Cottbus in der Goethe-Grundschule Hohenleipisch-Plessa im Landkreis Elbe-Elster drei erste Klassen zulässt und nicht vier.

Die Schule hat zwei Standorte, die mehrere Kilometer voneinander entfernt sind. Das Schulamt hatte entschieden, dass es für das nächste Schuljahr eine größere Klasse in Plessa und zwei Klassen in Hohenleipisch geben soll. Die Eltern waren jedoch davon ausgegangen, dass es vier erste Klassen - je zwei in Hohenleipisch und zwei in Plessa - sein werden. Die Entscheidung des Schulamts löste Protest bei den Eltern aus.