Mit dem neuen Schulhalbjahr erproben Schulen die neue Verfassungsviertelstunde. Zum Auftakt trat der Bildungsminister persönlich vor die Klasse - und tauchte damit auch in seinen alten Beruf ein.

Arnstadt/Erfurt - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) hat in einer achten Klasse an einer Arnstädter Schule eine Verfassungsviertelstunde gegeben. Dieses Format ist neu an den Schulen in Thüringen. Damit soll häufiger als bislang über gesellschaftlich relevante Fragestellungen aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler diskutiert werden.

Thema in Arnstadt war die Debatte über eine Altersbeschränkung für soziale Medien. Tischner sprach mit den Jugendlichen auch darüber, welche verschiedenen Verfassungsnormen im Netz regelmäßig aufeinandertreffen. Es gehe dort immer wieder um eine Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit und der Würde des Einzelnen.

Wichtig sei, dass der Austausch verschiedener Meinungen respektvoll geschehe. „Jeder hat das Recht, zu sagen, was er denkt, aber das Ganze darf nicht so weit gehen, dass ich jemand anderen verletzte, einschüchtere, beleidige, da ist die Grenze.“ Tischner war vor seiner politischen Karriere selbst Lehrer.

Neues Konzept startet zunächst an 22 Schulen

Die Diskussion mit dem Bildungsminister war zugleich der Auftakt für eine Pilotphase zur Einführung des neuen Formats der Verfassungsviertelstunde. Nach Angaben des Bildungsministeriums soll es dabei zum Beispiel um Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung oder Möglichkeiten der politischen Teilhabe sowie Fragen der digitalen Öffentlichkeit oder der Erinnerungskultur und Menschenrechte gehen.

Das Konzept wird mit dem Beginn des aktuellen Schulhalbjahres an insgesamt 22 Pilotschulen im Thüringen erprobt. Tischner sagte, ab dem Schuljahr 2026/2027 wolle er dieses Konzept dann auf weitere Schulen ausweiten.