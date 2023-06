Cottbus - Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) hat Lehrkräfte dazu aufgerufen, Demokratiefeindlichkeit und jeglicher Form von Extremismus an Schulen die Stirn zu bieten. „Melden Sie Vorfälle, holen sie sich Hilfe, es gibt sie“, sagte er am Dienstag bei einem Fachgespräch zum Thema Extremismus an Schulen in Cottbus. Daran nahmen auch zahlreiche Lehrkräfte und Schulleitungen aus Südbrandenburg teil. Jeder Vorfall müsse einzeln betrachtet werden. Die Räume „des Sagbaren“ dürften sich aber nicht weiten, warnte Freiberg.

Etwa 200 Lehrkräfte und weitere Interessierte berieten in Cottbus über den Umgang mit demokratiefeindlichen Tendenzen und den Einsatz für ein angst- und gewaltfreies Klima.

Der Bildungsminister kündigte Unterstützung seines Ministeriums beim Ausbau der Demokratieförderung an den Schulen an. Mehr als 380 außerschulische Lernorte könnten dazu genutzt werden. Auch eine Vorgabe des Ministeriums für rechtssicheres Handeln an Schulen werde ergänzt. An der Leitlinie „Hinsehen, Handeln, Helfen“ - werde sich aber nichts ändern, so Freiberg. Der 5-Punkte-Plan des Ressorts „Stärkung der politischen Bildung an Brandenburger Schulen“ biete den Lehrkräften Angebote für die Demokratieförderung bei Kindern und Jugendlichen.

Demokratie müsse eingeübt, gelebt und verteidigt werden, betonte der Bildungsminister. Rassimus und Homophobie hätten den Weg in die Mitte der Gesellschaft gefunden. „Schule ist Spiegel der Gesellschaft“. Gleichzeitig formten junge Menschen dort ihre Werte und Überzeugungen. Ziel der schulischen Bildung und Erziehung sei es, sie auf der Basis demokratischer Werte zur selbstbestimmten gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Dies schließe insbesondere die Erziehung zu Toleranz und zum friedlichen Miteinander ein.