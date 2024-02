Elsfleth - Ein Schiff ist auf der Hunte in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch gegen eine Eisenbahnbrücke geprallt und hat diese schwer beschädigt. Unter anderem seien die Gleise verbogen worden und die Unterkonstruktion verschoben, teilte die Wasserschutzpolizei am Sonntag mit. Die Brücke werde für längere Zeit nicht befahrbar sein. Voraussichtlich werde sie in den kommenden Tagen abgebaut werden müssen. Warum das 110 Meter lange Binnenschiff in der Nacht zu Sonntag gegen die Brücke prallte, war nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar. Das Schiff war zum Unfallzeitpunkt unbeladen und wurde nur leicht beschädigt.