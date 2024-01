Bis zu 10 Grad am Dienstag in Sachsen

Dresden - Auf Temperaturen von bis zu zehn Grad können sich die Menschen in Sachsen am Dienstag freuen. In den Morgenstunden ist noch vereinzelt leichter Frost möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Tagsüber sind die Aussichten dann heiter bis wolkig, dabei bleibt es trocken. Zwischen Osterzgebirge und Neiße sind zeitweise Böen mit bis zu 55 Stundenkilometern möglich, zum Abend hin lässt der Wind nach. In der Nacht zum Mittwoch wird es bei Temperaturen um die zwei Grad stark bewölkt und nass.