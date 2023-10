Bis zu 12 Grad in Thüringen: In der Nacht ist Frost möglich

Erfurt - Der Dienstag in Thüringen startet nach leichtem Frost kühl und nebelig. Der Nebel lichtet sich am Vormittag und macht dichten Wolken Platz, die sich im Tagesverlauf auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen zehn und zwölf Grad, im Bergland zwischen sieben und zehn Grad. In Hochlagen gibt es mäßigen Wind.

Die Nacht auf Mittwoch ist nach den Angaben klar oder nur gering bewölkt. Gebietsweise gibt es Nebel und leichten Frost in Bodennähe, bei ein bis minus zwei Grad. In höheren Lagen weht mitunter ein frischer Wind. Nach der Auflösung des Nebels soll es am Mittwoch über längere Zeit sonnig sein, bevor neue Wolkenfelder auftauchen. Die Höchstwerte klettern auf elf bis dreizehn Grad, im Bergland um die zehn Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, mitunter bleibt es stark böig.

In der Nacht zum Donnerstag ist es nach den Angaben bewölkt und es kommt Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und acht Grad. Es kommt zu schwachem bis mäßigem, teils stark böigem Wind. Am Donnerstag ist es in Thüringen bewölkt und zeitweise regnerisch.