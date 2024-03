Magdeburg - Nach einem frostigen Start in den Tag können sich die Menschen am Montag über bis zu zwölf Grad freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist in den frühen Morgenstunden teils mit Glätte aufgrund von Neuschnee zu rechnen. Auf dem Brocken sind außerdem Sturmböen möglich. Im Tagesverlauf wird es dann zunehmend heiter. In der Nacht auf Dienstag kann es bei Tiefsttemperaturen von minus drei Grad dann erneut frostig werden.