Bis zu 20 Männer an Schlägerei in Emden beteiligt

Emden - Im ostfriesischen Emden sind in der Nacht zwischen 15 und 20 Männer mit verschiedenen Gegenständen aufeinander losgegangen. Ein Opfer der Schlägerei habe Stichverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Beim Eintreffen der Beamten am Tatort, dem Neuen Markt, seien die Männer in verschiedene Richtungen geflüchtet. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise, ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Der „Ostfriesen-Zeitung“ zufolge kommt es seit Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen und Schlägereien am Neuen Markt. Dort seien auch Kameras zur Überwachung installiert worden.