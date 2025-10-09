Bei einem Messerangriff in Berlin-Neukölln werden drei Männer verletzt, die Polizei fahndet nun nach drei Angreifern.

Berlin - Bei einem Messerangriff in Berlin-Neukölln am Mittwochnachmittag sollen laut Polizei bis zu 21 Personen beteiligt gewesen sein. Auslöser war laut einer ersten Polizeimeldung ein Angriff auf drei Männer.

Die Polizei hat nun weitere Erkenntnisse zum Ablauf der Tat: Zwei 28-Jährige und ein 24-Jähriger sollen an der Sonnenallee unter der S-Bahnbrücke an der Station Köllnische Heide von drei Tatverdächtigen angesprochen worden sein. Einem der Männer sei schließlich mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, teilte die Polizei mit.

Bis zu 15 Personen kamen den Angaben zufolge zu der Schlägerei dazu. Die drei Opfer sollen am Boden liegend weiter von den Tätern attackiert worden sein. Die Täter stachen auch mit Messern auf die Opfer ein, das eine erlitt eine Stichverletzung im Oberschenkel, das andere im Gesäß. Das dritte Opfer habe Schnittverletzungen am Arm, teilte die Polizei mit.

Die Angreifer flüchteten laut Polizei Richtung S-Bahnhof Köllnische Heide, die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen.