Nach einer ersten Frostperiode sind die Temperaturen wieder in den Plusbereich geklettert. In einigen Teilen des Thüringer Waldes hat sich die Schneedecke aber gehalten.

Suhl - In Teilen des Thüringer Waldes können Ausflügler am letzten Novemberwochenende Winterwanderungen im Schnee unternehmen. In den Höhenlagen liegen bis zu 23 Zentimeter Schnee, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Gemessen wurde diese Schneehöhe in Ernstthal. In Steinach ist die Schneedecke bis zu 18 Zentimeter dick, in Masserberg bis zu 13 Zentimeter. Teils handele es sich um Nassschnee und Harsch.

Auch Wintersport ist möglich. Routen für Skilangläufer sind auf insgesamt knapp 57 Kilometern präpariert. Vier Rodelhänge können genutzt werden, für Winterwanderungen sind 16 Strecken präpariert.

Andere Regionen im Thüringer Wald haben allerdings nur wenig oder gar keinen Schnee zu bieten, etwa die Ferienorte Friedrichroda, Finsterbergen und Frauenwald.