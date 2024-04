Ein sommerlich anmutendes Wochenende steht bevor: Besonders am Samstag können sich die Menschen im Norden auf warmes und freundliches Wetter einstellen.

Bis zu 25 Grad am Wochenende im Norden erwartet

Hannover - Auf ein erstes Gefühl von Sommer können sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Wochenende freuen. Nach vereinzelten Gewittern und maximal 18 Grad am Freitag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag und Sonntag warmes Wetter voraus.

„Samstag wird definitiv der freundlichste Tag“, sagte ein Sprecher des DWD der dpa. Rund 25 Grad warm solle es im Laufe des Tages im Binnenland werden - immer ein wenig abhängig davon, wo gerade eine Wolke stehe. Nach einem bewölkten Morgen soll es insgesamt heiter bleiben. An der Küste und auf den Nordseeinseln werden laut DWD mit maximal 20 Grad die niedrigsten Temperaturen erwartet. Wie bereits zu Ostern weht nach Vorhersage erneut etwas Sahara-Staub aus Nordafrika bis in den Norden. Die daraus entstehenden Schleierwolken zeigten sich jedoch erst gegen Abend oder in der Nacht zum Sonntag.

Am Sonntag gibt es dem Sprecher zufolge etwas weniger Sonne. Im Osten des Landes sei es zunächst noch recht freundlich, dann bringe „ein Tiefausläufer von West nach Ost“ Wolken und einige Regentropfen. Dennoch werde es mit rund 24 Grad in Richtung Braunschweig und Göttingen und rund 21 Grad im restlichen Binnenland verbreitet warm.

Zum Wochenstart prognostiziert der DWD wechselhafteres Wetter mit Wolken und Schauern bei ungefähr 18 Grad.