Erfurt - Temperaturen bis 27 Grad und Wolken erwarten die Thüringer zum Start in die Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet der Tag zunächst heiter. Nachmittags verdichtet sich die Wolkendecke, es bleibt trocken. Nachts wird es wechselnd bewölkt und regenfrei - bei Tiefstwerten zwischen 9 und 15 Grad.

Am Tag der Deutschen Einheit wird es heiter bis wolkig, gegen Nachmittag ziehen dichte Wolken am Himmel auf. Von Westen her tritt schauerartiger Regen auf, dabei sind Gewitter möglich. Im Laufe des Abends klingt der Regen ab und der Himmel lockert auf. Tagsüber treten zeit- und gebietsweise Windböen und stürmische Böen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 27 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt, Regen soll laut Vorhersage nicht auftreten. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 6 und 11 Grad.