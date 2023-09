Bis zu 31 Grad am Freitag in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin - Durch den anhaltenden Hochdruckeinfluss wird es auch am Freitag sonnig und sehr warm in Berlin und Brandenburg. Am frühen Morgen sind in der Uckermark durchziehende Wolken möglich, sonst bleibt es jedoch klar, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei viel Sonne und bis zu 31 Grad können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf ein spätsommerliches Wochenende einstimmen. In der Nacht auf Samstag kühlt es bis auf Tiefstwerte um die 10 Grad ab. Der Himmel bleibt klar und die Nacht wird trocken.