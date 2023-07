Bis zu 36 Grad am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Am ersten Hitzewochenende dieses Sommers kommen die Menschen in Sachsen-Anhalt bei bis zu 36 Grad Celsius ordentlich ins schwitzen. Der Wind wehe nur schwach und auch nachts gebe es bei 15 bis 19 Grad nur bedingt Abkühlung, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit.

Bis zur Wochenmitte gestalte sich das Sommerwetter weiter wechselhaft. Die Temperaturen gingen zwar zurück, doch es können sich Schauer und teils kräftige Gewitter bilden - vor allem in der zweiten Tageshälfte des Dienstags. Gegen Ende der Woche beruhige sich das Wetter bei angenehmen Temperaturen von um die 25 Grad Celsius, hieß es.

Für die große Hitze des Wochenendes sind laut DWD das Hoch „Evi“ und das Tief „Quentin“ verantwortlich. Zwischen ihnen habe sich eine südliche Strömung eingestellt, in der eine heiße und zunehmend feuchte und damit schwüle Luftmasse nach Deutschland geführt werde.