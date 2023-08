Bis zu 36 Grad am Wochenende in Thüringen

Erfurt/Leipzig - Bei bis zu 36 Grad am Samstag müssen sich die Menschen in Thüringen auf eine starke Wärmebelastung einstellen. Der Tag startet sonnig, ab Mittag wird es zunehmend bewölkter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelte Gewitter sind im Bergland möglich. Im Südharz und Eichsfeld ist am Abend mit Schauern zu rechnen. Bis auf 17 Grad kühlt es in der Nacht auf Sonntag ab. Nach Angaben des DWD werden die Temperaturen in Stadtgebieten jedoch nicht auf unter 20 Grad fallen.

Am Sonntag bleibt es bei maximal 31 Grad überwiegend trocken. In den Nachmittagsstunden ist vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Nachts sinken die Temperaturen bis auf 17 Grad.

Gering bis mittel gibt der DWD die Waldbrandgefahr für Thüringen mit den Gefahrenstufen zwei und drei an.