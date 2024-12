Hannover (dpa/lni)- Angesichts der Kriege und Konflikte in der Welt hat der evangelische Landesbischof Ralf Meister in Hannover zu Mitmenschlichkeit aufgerufen. „Der barmherzige Samariter, der weder Christ noch Jude war, fragt den Verletzten nicht, wer er sei, sondern hebt ihn auf und hilft ihm, weil er ein Mensch ist“, heißt es in Meisters Redemanuskript für seine Heiligabend-Predigt in der Marktkirche Hannover.

Weihnachten sei das Fest der grenzenlosen Freude und der Hoffnung, sagte Meister. Beides sei möglich, auch angesichts schockierender Ereignisse wie dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg.