Hannover - Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, hat bei der Vorstellung der Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie Betroffene um Entschuldigung gebeten. „Wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht“, sagte die Hamburger Bischöfin am Donnerstag in Hannover. Sie könne nur „von ganzem Herzen“ um Entschuldigung bitten.

Fehrs sagte, das Gesamtbild, das die Studie zeige, habe sie „zutiefst erschüttert“. „Immer wieder neu, seit ich mich mit dem Thema befasse, erschüttert mich aufrichtig diese abgründige Gewalt, die so vielen Menschen in unserer Kirche angetan wurde“, sagte die Bischöfin. Die Ergebnisse der Studie werde die Kirche mit Demut annehmen.

Mindestens 1259 Mitarbeiter von evangelischer Kirche und Diakonie sollen in den vergangenen Jahrzehnten sexualisierte Gewalt ausgeübt haben. Diese Zahl nannte die am Donnerstag in Hannover vorgestellte sogenannte Forum-Studie unabhängiger Wissenschaftler. Es handelt sich um die erste umfassende Studie zu sexualisierter Gewalt bei den Protestanten.