Im kommenden Jahr soll der Kurpark in Bad Nenndorf in neuer Pracht erblühen. Die Vorfreude scheint groß.

Bad Nenndorf - Die geplante Landesgartenschau in Bad Nenndorf hat mit bisher 12.500 verkauften Dauerkarten seinen Vorgänger bereits übertroffen. Das teilten die Veranstalter gut zwei Monate nach dem Beginn des Vorverkaufs mit. Die achte Landesgartenschau findet vom 29. April bis 18. Oktober 2026 unter dem Titel „Hier blüht Vielfalt“ in dem Kurort westlich von Hannover statt. Der Vorgänger, die Landesgartenschau im südniedersächsischen Bad Gandersheim, hatte zum Auftakt rund 9.000 Dauerkarten verkauft.

Für Bad Nenndorf konnten die Jahreskarten seit Dezember mit einem Rabatt von 46 Prozent erworben werden - meist schlugen Menschen aus dem heimischen Landkreis Schaumburg zu. Rund 40 Prozent der bisher verkauften Tickets gingen dabei an Menschen aus dem Kurort selbst, wie die Veranstalter mitteilten. Zuvor berichtete der NDR.

„Dass bereits jetzt so viele Menschen dabei sein wollen, wie unsere Stadt Einwohnerinnen und Einwohner hat, ist ein Zeichen von riesigem Rückhalt in der Bevölkerung“, sagte der Bürgermeister der Samtgemeinde Nenndorf, Mike Schmidt. Verkauft wurden auch bereits 350 Hunde-Dauerkarten. Als nach Veranstalterangaben erster Landesgartenschau in Norddeutschland werden auf dem Gelände in Bad Nenndorf die Vierbeiner erlaubt sein.

Tickets jetzt teurer

Die Tickets werden jetzt teurer, bleiben aber weiter vergünstigt. Bis zum 11. Mai sind die Karten noch um rund 24 Prozent rabattiert und kosten 99 Euro. Danach kosten die Dauerkarten 130 Euro. Tageskarten sind noch nicht zu erwerben.

Das Gelände für die Gartenausstellung umfasst rund 30 Hektar, das entspricht etwa 42 Fußballfeldern. Zu den Bauprojekten zählen die Sanierung der Liegehalle, der Bau einer Waldtempel genannten Steganlage sowie die Anlage eines naturnahen Teichs. Die Kosten für die Bauprojekte summieren sich nach Angaben der Betreibergesellschaft auf 34 Millionen Euro. Rund 22 Millionen Euro sollen aus Fördermitteln gedeckt werden.