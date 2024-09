Wie schon zuletzt in Sachsen und Thüringen fiel die Wahlbeteiligung in Brandenburg höher aus als zuletzt. Das Rennen zwischen SPD und AfD mobilisierte sogar so viele Wahlberechtigte wie noch nie.

Potsdam - Die Beteiligung an der Landtagswahl in Brandenburg lag laut Hochrechnungen so hoch wie noch nie seit 1990. 73 bis 74 Prozent der Wahlberechtigten haben ihren Stimmzettel abgegeben. Das ist nicht nur ein deutliches Plus im Vergleich zu 2019 (61,3 Prozent), sondern auch der höchste Wert der bisher acht Landtagswahlen in Brandenburg.

Bisher hatte die Wahlbeteiligung bei der Premiere 1990 mit 67,1 Prozent am höchsten gelegen, 2009 fiel sie mit 67,0 Prozent fast ebenso hoch aus. Der geringste Wert war im Jahr 2014 mit 47,9 Prozent verzeichnet worden.