Seit Jahren wird in Thüringen über den Bau von Windkraftanlagen im Wald gestritten. Die Infrastrukturministerin will sich zur aktuellen Situation äußern.

Erfurt - Thüringens Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) will am Dienstag (13.00 Uhr) über die Situation beim Bau von Windrädern im Wald informieren. Hintergrund ist ein Landtagsbeschluss von Dezember 2023, mit dem die Möglichkeiten für Windkraftanlagen in Thüringens Wäldern eingeschränkt wurden. Er war von der FDP zusammen mit den Oppositionsfraktionen CDU und AfD durchgesetzt worden. In Thüringen sollen laut Regierung für den Bau von Anlagen nur Brachflächen genutzt werden, die vor allem durch Trockenheit und Borkenkäferbefall entstanden.

Ein generelles Verbot von Windrädern in den Thüringer Wäldern, das bis 2022 galt, war vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe als verfassungswidrig gekippt worden.