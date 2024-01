Ein Asteroid tritt ist in der Nacht nahe Berlin in die Atmosphäre.

Falkensee/Nennhausen - Das Verglühen eines Asteroiden westlich von Berlin bei Nennhausen in Brandenburg hat nach Angaben der Polizei offensichtlich keine Schäden verursacht. „Wir haben keine Mitteilung aufgrund dieses Vorkommnisses“, sagte die Dienstgruppenleiterin der Polizeiinspektion Havelland, Petra Ortelt, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe keine Meldungen über Sachschäden oder Verletzte. Die Erste Hauptkommissarin betonte mit Blick auf die Frage nach Bruchstücken, das Gebiet um Nennhausen sei sehr groß. „Wir waren genauso überrascht über diese Mitteilung“, sagte sie.

Ein winziger Asteroid war in der Nacht in der Nähe von Berlin verglüht. Die Asteroidenüberwachung der US-Raumfahrtagentur Nasa hatte den Feuerball zuvor für 1.32 Uhr (MEZ) in der Nacht zum Sonntag westlich von Berlin bei Nennhausen angekündigt. Zahlreiche Bilder und Videos kursierten anschließend in sozialen Medien. Zu dem kleinen Ort Nennhausen im Landkreis Havelland hatten sich am Sonntag bereits Interessierte aufgemacht, um nach Resten des Mini-Asteroiden zu suchen.