Osnabrück - Rund 14 Monate nach dem Rücktritt des Osnabrücker Bischofs Franz-Josef Bode wird am Dienstag (12.00 Uhr) sein Nachfolger bekanntgegeben. Der neue Oberhirte der Diözese wird im Dom der Öffentlichkeit vorgestellt, wie das Bistum Osnabrück am Montag mitteilte. Bode war am 25. März 2023 zurückgetreten. Seither wurde die Diözese übergangsweise von Weihbischof Johannes Wübbe geleitet.

Bode war der erste deutsche Bischof, der sein Amt im Kontext des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche aufgab. Die Fehler Bodes im Umgang mit den Missbrauchsfällen hatte eine wissenschaftliche Kommission der Universität Osnabrück im vergangenen Jahr in einem Bericht festgestellt.