Osnabrück - Das Bistum Osnabrück hat alle Katholikinnen und Katholiken sowie alle Mitarbeiter zur Teilnahme an einer Demonstration gegen rechts am kommenden Samstag aufgefordert. Die Kundgebung unter dem Motto „Osnabrück bekennt Farbe - gegen Faschismus, für Demokratie“ ist am 27. Januar um 10.30 Uhr vor dem Rathaus der Stadt geplant.

„Als katholische Kirche in dieser Stadt und dem gesamten Bistum wissen wir uns den Werten Demokratie und Menschenwürde verpflichtet“, teilte das Bistum am Montag mit. Auch die Bistumsleitung werde an der Demonstration teilnehmen. Vor der Demonstration solle es die Gelegenheit zu einem Gebet im Osnabrücker Dom geben. Auch weitere katholische Organisationen, Vereine und Gruppen haben zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen.

Schon am vergangenen Wochenende hatten Zehntausende Menschen in Niedersachsen und Bremen ein Zeichen gegen rechts gesetzt. Bis zu 45.000 Menschen versammelten sich nach Schätzung der Polizei am Sonntag zur Kundgebung „Laut gegen rechts“ in Bremen. In Hannover hatten sich am Samstag rund 35.000 Menschen in Hannover versammelt. In anderen niedersächsischen Städten gingen am Wochenende ebenfalls Tausende gegen rechts auf die Straße.