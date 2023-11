Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben in der Bundesliga erneut Lehrgeld gezahlt. Gegen Werder Bremen musste das Team von Trainer Saban Uzun am Samstag eine bittere 0:5 (0:3)-Niederlage hinnehmen. Saskia Matheis brachte die Gäste aus dem Norden schon nach 60 Sekunden in Führung, ehe Sophie Weidauer (31.) und Nina Lührßen (40.) noch vor dem Wechsel erhöhten. Erneut Weidauer (81./86.) markierte mit einem Doppelschlag den Endstand. Für den Aufsteiger aus Sachsen war es bereits die fünfte Niederlage im siebten Spiel und die vierte Pleite nacheinander.

Gegen den Tabellenfünften erwischten die Leipzigerinnen einen miserablen Start. RB-Keeperin Elvira Herzog spielte bei einem Klärungsversuch den Ball direkt in die Füße von Saskia Matheis, die bezwang die weit herausgelaufene Torhüterin mit einem überlegten Schuss aus rund 30 Metern.

Auch beim zweiten und dritten Gegentreffer sah die Schweizer Nationaltorhüterin unglücklich aus: Der Schuss aus spitzem Winkel von Weidauer (31.) ging direkt durch ihre Beine. Beim 0:3 von Lührßen flog der direkte Freistoß aus über 30 Metern nach einem Stellungsfehler über Herzog hinweg direkt in den Winkel. Auch nach dem Wechsel bestimmte Bremen das Spiel und erhöhte durch die überragende Weidauer (81./86.) weiter.