Friedersdorf - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben am Freitag den dritten Sieg in dieser Saison erkämpft. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt setzte sich im Kellerduell gegen Schlusslicht VC Olympia Berlin nach über zweieinhalb Stunden am Ende doch noch mit 3:2 (25:20, 25:20, 21:25, 22:25, 15:13) durch. Bereits am Samstag, 19.00 Uhr, bestreiten die Bitterfelder ihr letztes Saisonspiel daheim gegen den Drittletzten TSV Haching München. Unabhängig vom Ausgang der Partie wird der VC Bitterfeld-Wolfen die Saison auf dem vorletzten Platz in der Bundesliga beenden.

Die Hausherren schienen einem ungefährdeten Sieg entgegenzustreben und dominierten die ersten beiden Durchgänge. Doch dann riss der Spielfaden bei den Schützlingen von Trainer Ruben Wolochin. Die Berliner Talente schafften den 2:2-Satzausgleich und lagen im Tiebreak mit 4:3 vorn. Über 7:5 zogen die Gastgeber auf 13:10 davon, mussten aber nach dem 13:13-Ausgleich noch einmal zittern. Die letzten zwei Punkte der Partie gingen jedoch an die Bitterfelder.