Friedersdorf - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben den Siegeszug von den Berlin Recycling Volleys nicht stoppen können. Der Aufsteiger verlor am Freitag gegen den Tabellenführer der Bundesliga glatt in drei Sätzen mit 0:3 (22:25, 17:25, 19:25). Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatte Leon Dervisaj.

Die Berliner bestimmten in jedem der drei Sätze das Geschehen. Die Hausherren hatten nur im ersten Durchgang eine minimale Chance auf einen Satzgewinn. Danach spielten die Berliner, die 14 ihrer 15 Spiele in dieser Saison gewonnen haben, jedoch ihre ganze Klasse aus.