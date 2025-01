In dem NDR-Film „Prange“ mimt Bjarne Mädel einen Hamburger Hausbewohner. Am Set der Dreharbeiten erzählt er, zu welchen Tricks seine Rolle greift, um eine Paketzustellerin kennenzulernen.

Bjarne Mädel nimmt gerne Pakete seiner Nachbarn an

Olli Dittrich (links) und Bjarne Mädel versuchen in der NDR-Komödie „Prange“, die Aufmerksamkeit von Katharina Marie Schubert zu erlangen.

Hamburg - Bjarne Mädel (56) hat kein Problem damit, wenn es bei ihm zu Hause klingelt und der Postmann vor der Tür steht. „Ich nehme gerne Pakete für meine Nachbarn an“, sagte der Schauspieler am letzten Drehtag der NDR-Komödie „Prange“ in Hamburg. „Ich finde es nervig, wenn man durch die ganze Stadt fahren muss, um die Pakete bei der Post abzuholen“, führte Mädel weiter aus.

In der Romanverfilmung spielt er den Barmbeker Hausbewohner Ralf Prange, der regelmäßig die Bestellungen seiner Nachbarn annimmt. Als er sich in die Paketzustellerin Dörte (Katharina Marie Schubert) verliebt, sucht er nach einem Vorwand, damit sie häufiger an seiner Tür klingelt. Dafür bestelle Prange kurzerhand „einen Kugelgrill und Küchengeräte, die er eigentlich gar nicht braucht“, sagte Mädel, der für den Film längere Locken und einen Schnurrbart trägt.

Der Film soll als Weihnachtskomödie Ende 2025 im Ersten ausgestrahlt werden. Neben Mädel und Schubert spielt Olli Dittrich in der Verfilmung als Hauptdarsteller mit. Geschrieben hat die bisher zwei „Prange“-Romane Andreas Altenburg, der auch Autor von mehreren preisgekrönten Radio- und Fernseh-Comedys ist. Regisseur des Films ist Lars Jessen („Mittagsstunde“).