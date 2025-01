Vor dem Heimspiel in Ruhpolding führt Franziska Preuß die Weltcup-Gesamtwertung an. Der beste Biathlet der Geschichte glaubt, dass das auch am Saisonende noch so ist.

Ruhpolding - Biathlon-Ikone Ole Einar Björndalen sieht in Franziska Preuß die kommende Gesamtweltcupsiegerin. „Für mich ist es gar nicht so ein großes Thema. Das vom Ole zu hören, ist aber richtig cool“, sagte die 30-Jährige vor dem Start des Heim-Weltcups in ihrem Wohnort Ruhpolding. Preuß führt vor dem Einzel am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) die Gesamtwertung an und wird wegen ihres großen Vorsprungs auch am Sonntag im Massenstart wieder im Gelben Trikot auf ihren Heimstrecken laufen.

„Ich sehe sie immer noch als die Top-Favoritin für den Sieg in der Gesamtwertung“, hatte der Norweger Björndalen in einem Experten-Beitrag für den Weltverband IBU geschrieben. Daran ändere auch eine kurze Schwächephase zuletzt in Oberhof nichts. Der 50-Jährige ist mit acht Olympiasiegen und 20 WM-Goldmedaillen der erfolgreichste Biathlet überhaupt und mittlerweile als TV-Experten unterwegs.

Gelbe Trikots werden im Keller gesammelt

„Ich weiß noch genau, als ich in den Weltcup gekommen bin und der Ole das erste Mal mit mir geredet hat. Da habe ich gedacht: Oh, krass! Ole Einar Björndalen!“, erinnerte sich Preuß: „Das freut einen dann natürlich, wenn er diese Hoffnung hat.“

Die ehemalige Staffelweltmeisterin will „alles geben, das so lange wie möglich zu verteidigen“, sagte sie. Die gelben Leibchen sammelt sie derweil zu Hause im Keller. „Das sind schon noch mal besondere Trikots. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache“, sagte Preuß: „Das überlegt man sich schon gut, wem man eins gibt. Aber jetzt schauen wir mal, wie viele ich insgesamt habe und dann werden die bewusst verteilt.“ Das erste hat schon ihr Skitechniker bekommen.