Zerbst - Knapp einen Monat nachdem die Nuthe in Zerbst durch eine Flüssigkeit intensiv blau gefärbt wurde ist klar: Es konnte keine Schädigung der Boner Nuthe hinsichtlich der Gewässergüte festgestellt werden. Das teilte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf Nachfrage am Dienstag mit. Unklar sei nach der gewässerchemischen Untersuchung aber noch, um welche Flüssigkeit es sich genau handelte. Es könnte sich um eine Lösung mit metallhaltigen Farbpigmenten handeln, sagte ein Sprecher des Landkreises.

Anfang Februar hatte eine blaue Flüssigkeit die Nuthe in Zerbst intensiv gefärbt. Ein Verursacher konnte nach Angaben der Stadt bislang nicht ermittelt werden. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 157 Kubikmeter Wasser aus dem Kanal abgepumpt, was in etwa mehr als 1000 Badewannen entspricht.