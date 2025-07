Am Bleichstausee sorgten Blaualgen in den vergangenen Sommern immer wieder für Warnungen. Droht dieses Jahr wieder Ungemach?

Schleiz - Blaualgen sind an den beliebten Badestellen des Thüringer Meers derzeit noch kein Problem. „Wir haben aktuell keinen Fall und es besteht auch nicht die Gefahr, dass wir in nächster Zeit Blaualgenbefall bekommen könnten“, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes im Saale-Orla-Kreis. Dafür müssten sich Temperaturen über 30 Grad über mehrere Wochen halten und das Wasser dadurch deutlich wärmer werden. Aktuell sei das Wasser aber noch recht kühl. Hielten die aktuellen Temperaturen aber an, könne man Richtung August eher mit Blaualgen rechnen.

Probleme in den Vorjahren

Im Jahr 2023 hatten Blaualgen zu Warnungen vor dem Baden im Bleilochstausee geführt. Vergangenes Jahr hatte es dort zum Ende der Badesaison erneut Probleme beim Strandbad Saalburg gegeben. Damals habe das aber auch damit zu tun gehabt, dass wegen Bauarbeiten ein Drittel der Wassermenge des Stausees gefehlt habe, so die Sprecherin.

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hat keinen Überblick über Blaualgen-Fälle im Freistaat. Die aktuelle Wetterlage mit viel Sonnenschein und zunehmenden Wassertemperaturen sei für die Algen zwar günstig. Die weitere Entwicklung sei aber nicht abzusehen. Blaualgen könnten sich bei einer Wassertemperatur über 20 Grad Celsius und hohem Nährstoffgehalt im Wasser gut ernähren. Einige Arten können jedoch Giftstoffe absondern, was mit einem gesundheitlichen Risiko verbunden sei.