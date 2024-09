Für Wiederkäuer kann die Krankheit gefährlich werden, für Menschen nicht: In Thüringen werden immer mehr Fälle der Blauzungenkrankheit gemeldet.

Wiederkäuer wie Schafe können die Blauzungenkrankheit bekommen. In Thüringen werden immer mehr Fälle bekannt. (Symbolbild)

Erfurt - Im Saale-Orla-Kreis sind in mehreren Rinder- und einer Schafhaltung erste Fälle der Blauzungenkrankheit festgestellt worden. Ein Rind sei bereits an den Folgen der Erkrankung gestorben, die anderen Tiere würden behandelt, teilte das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis mit.

Damit ist das Virus in Thüringen weiter auf dem Vormarsch. Nachgewiesene Fälle gab es zuvor schon im Landkreis Nordhausen, im Eichsfeld, im Landkreis Gotha und dem Wartburgkreis.

Die Blauzungenkrankheit, speziell der Serotyp 3, hat sich seit Oktober 2023 in den Niederlanden, Belgien und auch in Deutschland von Nordwesten kommend in Richtung Thüringen ausgebreitet. Für den Menschen ist die Krankheit ungefährlich. Bei Wiederkäuern wie Schafen oder Rindern führt sie etwa zu Fieber und Appetitlosigkeit. Die Übertragung der Krankheit erfolgt über Stechmücken.