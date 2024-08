Blauzungenkrankheit: Weitere Fälle in Thüringen

Ein Tierarzt hält den Impfstoff Bultavo 3 in der Hand, der gegen die Blauzungenkrankheit schützt. (Archivbild)

Gotha - Die Blauzungenkrankheit ist auch in Thüringen weiter auf dem Vormarsch. In zwei Beständen mit Schafhaltung im Landkreis Gotha nahe der Grenze zum Wartburgkreis sind erste Fälle der Blauzungenkrankheit aufgetreten, teilte das Landratsamt Gotha mit.

Seit Anfang August wurde das Virus in Thüringen zuvor bei sieben Schafen und vier Rindern nachgewiesen. Betroffen waren der Eichsfeldkreis mit sechs Fällen, der Wartburgkreis (4) und der Landkreis Nordhausen (1).

Die Blauzungenkrankheit, speziell der Serotyp 3, hat sich seit Oktober 2023 in den Niederlanden, Belgien und auch in Deutschland von Nordwesten kommend in Richtung Thüringen ausgebreitet. Für den Menschen ist die Krankheit ungefährlich. Bei Wiederkäuern wie Schafen oder Rindern führt sie etwa zu Fieber und Appetitlosigkeit.

Deutschlandweit wurden laut Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts bis zum 23. August bereits mehr als 4.800 betroffene Betriebe gemeldet, 2.465 davon in Nordrhein-Westfalen.