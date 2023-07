Erfurt - Blinde und gehörlose Menschen in Thüringen erhalten von Juli an höhere Zahlungen vom Land. Das sieht ein Gesetzentwurf von Linke, SPD und Grünen vor, der am Freitag einstimmig vom Landtag in Erfurt beschlossen wurde. Damit erhalten blinde Menschen monatlich 72 Euro mehr und damit 472 Euro als Nachteilsausgleich und für ihren Mehraufwand.

Für gehörlose Menschen steigt der Betrag von 100 auf 172 Euro, für taubblinde Menschen um 144 Euro auf 644 Euro monatlich. Die Zahlungen würden damit auf den bundesweiten Durchschnittswert angeglichen, hieß es in der Debatte zu dem Gesetz.