Hannover - Vier mögliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind in Hannover-Sahlkamp gefunden worden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, müssen 11.000 Menschen am 18. Juni ihre Wohnungen im Umfeld räumen, damit man den Verdacht untersuchen und die Blindgänger gegebenenfalls entschärfen könne. Demnach sei man bei einer Prüfung des Baugrunds auf die Blindgänger gestoßen. Nach NDR-Informationen soll im Juni ein Evakuierungsgebiet mit einem Radius von 1000 Metern gezogen worden. Alle Anwohner müssen an dem Tag bis 9 Uhr den betroffenen Bereich verlassen haben. Für die Menschen steht laut NDR in der Zeit eine Betreuungsstelle in den Sporthallen des Gymnasiums Herschelschule, Großer Kolonnenweg 37, zur Verfügung. Wer dorthin möchte, könne demnach kostenlos Busse nutzen.