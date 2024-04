Dresden - Vor ausgewählten sächsischen Grundschulen kontrolliert die Polizei seit Montag die Geschwindigkeit - zusammen mit Schülern. Die jährliche Aktion „Blitz für Kids“ soll nach Angaben des ADAC Sachsen vom Mittwoch Temposünder auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen. Noch bis Freitag ermahnen Grundschüler geringfügige Übertretungen im Bußgeldbereich mittels gelber Karten - und für das richtige Tempo gibt es grüne. Bei weiteren Kontrollen in der nächsten Woche an gleicher Stelle dann „werden Regelverstöße konsequent geahndet“.

In der Nähe einer Kita in Naunhof bei Leipzig sind am Dienstag innerhalb von zwei Stunden 13 Fahrzeuge geblitzt worden. In sechs Fällen verhängten die Beamten Bußgelder, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am eiligsten hatte es dort am Nachmittag ein Autofahrer, der mit 107 Kilometern pro Stunde gut doppelt so schnell unterwegs war als das erlaubte Tempo 50 - ihn erwarten 560 Euro Strafe, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot.

Die Verkehrssicherheitsaktion wurde 1995 ins Leben gerufen. Gemeinsam mit dem ADAC Sachsen soll sie auf den besonderen Schutz der 6- bis 15-Jährigen auf dem Schulweg und in der Freizeit aufmerksam machen und zu besonderer Vorsicht und Rücksicht mahnen. 2023 waren laut ADAC etwa acht Prozent der 13 918 Fahrzeuge zu schnell unterwegs, in 147 Fällen wurde eine Bußgeldanzeige gefertigt. Den Angaben nach verunglückten im vergangenen Jahr 1296 Kinder im Straßenverkehr - 1995 waren es 3038.