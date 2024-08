In der Nacht werden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhaus in Templin gerufen. Dort hatte ein Blitz ein Feuer entfacht.

Blitz schlägt in Hausdach ein - 150.000 Euro Schaden

Templin - Ein Blitz ist in ein Dach eines Einfamilienhauses in Templin (Landkreis Uckermark) eingeschlagen und hat dieses in Flammen aufgehen lassen. Feuerwehr und Polizei wurden kurz nach Mitternacht zu dem Brand alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Demnach gelang es der Feuerwehr, den Brand zu bändigen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf 150.000 Euro geschätzt.