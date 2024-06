Dresden/Berlin - Aufgrund einer Stellwerksstörung nach einem Blitzeinschlag ist am Sonntagabend im Raum Dresden der Regionalverkehr der Bahn beeinträchtigt. Betroffen sei vor allem die Länderbahn von Dresden in Richtung Bautzen und Görlitz, sagte eine Sprecherin der Bahn am Sonntagabend. Demnach traf ein Blitz um 17.10 Uhr das Stellwerk in Radeberg östlich der Landeshauptstadt. Wann die Störung behoben sein wird, war zunächst unklar. Die Reparaturarbeiten dauerten am Abend an.