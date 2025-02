Weil sich Anwohner beschweren, stellt die Polizei in einer Tempo-30-Zone in Apolda einen Blitzer auf. Mit dem erschreckenden Ergebnis: Alle vorbeifahrenden Fahrzeuge werden geblitzt.

Blitzer in Apolda: Alle Autos in Tempo-30-Zone zu schnell

Apolda - In einer Tempo-30-Zone in Apolda hat ein Blitzer alle vorbeifahrenden Autos abgelichtet. Wegen der Beschwerde von Anwohnern stellte die Polizei das Gerät am Dienstagnachmittag in der Dornburger Straße auf, wie die Beamten nun mitteilten. Insgesamt fuhren 94 Fahrzeuge vorbei, die allesamt zu schnell waren und geblitzt wurden. Das hatte laut Polizei 77 Verwarngelder, 16 Bußgelder und ein Fahrverbot zur Folge. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug an dem Tag 54 Kilometern pro Stunde.