Blitzer in Elterlein mit Pyrotechnik gesprengt

Ein Mann zündet einen Böller an.

Elterlein - Unbekannte Täter haben in Elterlein im Erzgebirge einen Blitzer gesprengt und dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, entstand an der stationären Geschwindigkeitsmessanlage ein Schaden von rund 65.000 Euro. Die Tat habe sich in der Nacht zum Donnerstag ereignet. Neben dem beschädigten Gerät seien die Reste eines nicht zugelassenen Böllers gefunden worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.