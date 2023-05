Erfurt - Um die drohende Blockade eines Untersuchungsausschusses wegen einer AfD-Nominierung zu verhindern, hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen Unterausschuss vorgeschlagen. „Demokraten dürfen sich nie von Herrn Höcke und seiner AfD blockieren lassen!“, schrieb Ramelow am Montag in einer Mail.

Der 67-Jährige und seine rot-rot-grüne Minderheitsregierung stehen seit Monaten stark in der Kritik, nachdem ein Prüfbericht des Landesrechnungshofes zu Personalentscheidungen der Landesregierung öffentlich geworden ist. Die Prüfer werfen der Landesregierung darin systematische und schwerwiegende Verstöße gegen Regeln zur Einstellung von Beamten vor. Bei der Einstellung etwa von Staatssekretären soll die Bestenauslese nicht beachtet worden sein und Dokumentationspflichten sollen verletzt worden sein. Auch die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt - wegen des Anfangsverdachts der Untreue.

CDU und FDP hatten vor wenigen Wochen einen Untersuchungsausschuss beantragt, der die Vorwürfe aufklären soll. Vorschlagsrecht für den Vorsitz hat die Linke, für den stellvertretenden Vorsitz die AfD, die ihren umstrittenen Fraktionschef Björn Höcke in das Gremium schicken will. CDU-Fraktionschef Mario Voigt hatte am Sonntag klar gemacht, dass dieser für die Christdemokraten „unwählbar“ sei. Er warf der AfD vor, mit Höckes Nominierung die Arbeit des Gremiums zu blockieren. Nach Einschätzung von Experten wäre eine Konstituierung eines Untersuchungsausschusses ohne stellvertretenden Vorsitzenden verfassungsrechtlich heikel.

Ramelow schlug nun vor, einen Unterausschuss innerhalb des Finanz- und Haushaltsausschusses zu bilden, um dieses Problem aufzulösen. „Sollte der Untersuchungsausschuss aufgrund des inakzeptablen Wahlvorschlags der AfD nicht konstituiert werden, wäre auch die Behandlung der mit dem Sonderbericht des Rechnungshofes betreffenden Fragen durch einen temporären Unterausschuss des Haushalts- und Finanzausschusses denkbar“, schrieb Ramelow. Es gebe dafür ein Vorbild - mit dem Unterausschuss Kommunaler Finanzausgleich. „Statt sich von den Spielchen der AfD beeindrucken zu lassen, schlage ich als Ministerpräsident einen parlamentarischen Weg vor, der der Würde des Parlamentes angemessen und der Aufklärung geboten ist“, schrieb Ramelow.