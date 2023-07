Wolfsburg - Rebecka Blomqvist wird auch in den beiden kommenden Spielzeiten für den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga auflaufen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat die schwedische Nationalspielerin ihren Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Die 25-jährige Angreiferin war im Dezember 2020 vom damaligen schwedischen Meister Kopparbergs/Göteborg FC nach Niedersachsen gewechselt. Blomqvist ist Teil des schwedischen Kaders für die am 20. Juli beginnende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Für das Nationalteam stand die 25-Jährige bislang in 22 Partien auf dem Platz. „Ich bin hier in einem Weltklasse-Umfeld und davon überzeugt, dass ich beim VfL Wolfsburg die nächsten Schritte in meiner Karriere gehen kann“, sagte die Schwedin.