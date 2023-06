Vetschau - Ein 61 Jahre alter Mann hat auf dem Friedhof in Vetschau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) Blumen im Wert von mindestens 1000 Euro gestohlen. Wie die Brandenburger Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte, hatten Beamte die Blumen in der Wohnung des Mannes gefunden, als sie ihn nach einem Ladendiebstahl nach Hause gefahren hatten. Der Mann räumte die Taten laut Polizei ein. Insgesamt hatten sich demnach 25 Menschen auf einen Aufruf der Polizei hin gemeldet, denen Blumen auf dem Friedhof gestohlen worden waren.