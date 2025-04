Blutiger Streit unter Nachbarn in Dresden - Mann verletzt

In der Osternacht kommt es in Dresden zu einem blutigen Nachbarschaftsstreit. (Symbolbild)

Dresden - Im Dresdner Plattenbauviertel Prohlis ist in der vergangenen Nacht eine Auseinandersetzung unter Nachbarn eskaliert. Zwei dort wohnhafte Männer gerieten in Streit, in dessen Folge ein 31-Jähriger mit einem Küchenmesser auf den anderen losging und ihm ins Bein stach.

Als die Polizei eintraf, saß der verletzte 24-Jährige auf einer Bank im nahen Park. Er und der Ältere stellten Strafanzeige gegen den jeweils anderen wegen Körperverletzung, sagte ein Polizeisprecher. Im Zuge dessen wird gegen die Männer sowie zu Hergang und Hintergründen des Vorfalls ermittelt. Der Beteiligte mit blutender Stichwunde kam zur Behandlung ins Krankenhaus.